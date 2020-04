Klöckner: Ganze Woche nutzen : Lebensmittelketten bleiben an Osterfeiertagen geschlossen

Düsseldorf Supermarktmitarbeiter gehören wie medizinisches Personnal zu den Helden des Alltags. Nun naht Ostern und die Handelsketten wollen ihren Mitarbeitern eine Verschnaufpause gönnen.

Die großen deutschen Lebensmittelhändler wollen an den Osterfeiertagen ihre Geschäfte wie üblich geschlossen halten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co.

Die Handelsketten appellierten an die Kunden, ihre Einkäufe für das Fest möglichst frühzeitig zu erledigen, um einen angesichts der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nur schwer zu bewältigenden Kundenansturm am Gründonnerstag oder am Karsamstag zu vermeiden. Gleichzeitig betonten sie, die Warenversorgung sei gesichert.

„Unsere Filialen werden weder am Karfreitag noch am Ostersonntag oder am Ostermontag öffnen“, sagte ein Rewe-Sprecher. Dies gelte auch für die zur Rewe-Gruppe gehörende Discount-Kette Penny. „Die Mitarbeiter brauchen einmal eine Pause. Sie arbeiten seit Wochen am Anschlag.“ Auch bei Edeka hieß es: „Unsere Märkte bleiben an den Osterfeiertagen geschlossen.“ Schon jetzt seien viele Mitarbeiter an der Grenze der Belastbarkeit.