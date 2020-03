Aus Wasser wird Wein : Lambrusco fließt in italienischem Ort aus Wasserleitung

Rom Statt Wasser ist in einem italienischen Ort Wein aus den Leitungen gesprudelt. Die Kellerei Cantina Settevetro entschuldigte sich für den Vorfall.

Statt Wasser ist in einem italienischen Ort Wein aus den Leitungen gesprudelt. Es war aber nicht wie in der Bibelerzählung Jesus am Werk: Eine technischer Defekt beim Abfüllen spülte Lambrusco von einer lokalen Kellerei in einige Häuser von Castelvetro di Modena in der Emilia-Romagna. Das bestätigte eine Mitarbeiterin des Weinguts am Donnerstag.