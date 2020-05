TV-Sternchen wehrt sich : Kylie Jenner doch keine Milliardärin? - Zoff mit Forbes

Los Angeles 2019 kürte das "Forbes"-Magazin Kylie Jenner noch als jüngste Selfmade-Milliardärin. Nun gibt es großen Streit darum. Jenner wehrt sich gegen die Zweifel.

Die Reality-TV-Darstellerin („Keeping Up With The Kardashians“) ist Mutter der zweijährigen Stormi. Von dem Vater, Rapper Travis Scott, hat sich Jenner getrennt. Sie schätze sich sehr glücklich, versicherte die 22-Jährige auf Twitter. „Ich habe eine wunderbare Tochter, ein erfolgreiches Geschäft und mir geht es wirklich gut.“ In einem weiteren Tweet fügte sie hinzu, sie könne 100 wichtigere Dinge auflisten, als sich darauf zu fixieren, wieviel Geld sie habe.