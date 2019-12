Kuriosum auf der Art Basel : Künstler isst 120 000 Dollar teure Banane

Miami Teurer Snack auf einer der größten Kunstmessen der Welt: Eine jüngst für 120 000 Dollar als Installation verkaufte Banane ist auf der Art Basel in Miami vor den Augen perplexer Besucher von einem Aktionskünstler verspeist worden.

