Lob für Jury aus der Politik : „Klimahysterie“ ist Unwort des Jahres

Darmstadt Wälder stehen in Flammen, die Ozeane werden wärmer, und Deutschland ächzt im Sommer unter der Hitze: Die Klimadebatte rückte in den Fokus für das „Unwort des Jahres“. Die Jury wendet sich gegen die Kritiker von Klimaschutzbemühungen.

Aber auch in Deutschland finden viele, das Dauerthema Klimaschutz werde zu wichtig genommen. Der Begriff „Klimahysterie“ sei von mehreren Vertretern von Politik, Wirtschaft und Medien benutzt worden, bilanzierte die sprachkritische Aktion „Unwort des Jahres“ am Dienstag in Darmstadt.

An Belegen für die Erderwärmung und ihre dramatischen Folgen fehlt es schon lange nicht mehr. Wetterextreme nehmen zu. Deutschland hat im vergangenen Jahr den zweiten Dürre-Sommer in Folge erlebt. In manchen Teilen der Welt facht die Trockenheit immer größere Wald- und Buschbrände an - so wie derzeit in Australien. Die Ozeane werden immer wärmer.