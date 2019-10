Neuer Rekord aufgestellt : Kind läuft in allen 50 US-Staaten bei Halbmarathon mit

Kind läuft in allen 50 US-Staaten bei Halbmarathon mit

Ein elfjähriges Kind hat in den USA einen Rekord aufgestellt. (Symbolbild).

Montgomery, Illinois Ein Elfjähriger lief in den USA in jedem Bundesstaat bei einem Halbmarathon mit und stellte damit einen Rekord auf. Seinen Ehrgeiz erlangte er insbesondere durch einen Vorgang, der bei Laufevents nicht fehlen darf.

Die Beine sind etwas kürzer als bei einem gewöhnlichen Läufer, doch der elfjährige Aiden Jaquez läuft groß auf. Jetzt hat er in den Vereinigten Staaten einen Rekord aufgestellt. Wie CNN berichtet, lief Jaquez in allen 50 US-Staaten bei einem Marathon mit.

Bereits als Zweijähriger nahm er an Kinderläufen teil und fand Gefallen an Medaillen. Seine Oma, die ebenfalls Marathons läuft, wurde zum großen Vorbild. Mit sechs Jahren lief er seinen ersten Halbmarathon. „Nicht viele Kinder in meinem Alter tun das. Das Laufen macht einfach viel Spaß“, sagte er CNN.