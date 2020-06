„Gewisse Hoffnung“ bleibt : Kein Lebenszeichen im Vermisstenfall Maddie

Braunschweig Von der vermissten Maddie gibt es seit Jahren kein Lebenszeichen - die Polizei ermittelt wegen Mordes. Ob das Mädchen tatsächlich tot ist, weiß aber niemand.

Daher bleib laut Wolters eine „gewisse Hoffnung“, dies sei aber eine „rein theoretische Möglichkeit“. So hatte er es zuvor auch dem britischen „Mirror“ gesagt, wie die „Bild“-Zeitung jetzt berichtete. Demnach wolle er keine Hoffnungen zerstören. In Deutschland seien in solchen Fällen Mordermittlungen üblich.