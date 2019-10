Beschwerde beim Werberat : Katjes-Werbespot erzürnt Landwirte

Brachten das Fass zum Überlaufen: Kühe. Deren Darstellung in einem Werbespot des Süßigkeiten-Herstellers Katjes erhitzt die Gemüter einiger Landwirte.

Bonn Der Süßwarenhersteller Katjes hat eine vegane Schokolade auf den Markt gebracht. Die Werbekampagne für das neue Produkt trifft allerdings nicht nur auf Gegenliebe.

Wegen eines Werbespots des Fruchtgummi-Herstellers Katjes gehen deutsche Landwirte auf die Barrikaden. In dem Spot bewirbt Katjes sein neues Produkt, die vegane Schokolade „Chocjes“. „Jedes Leben ist wertvoll - und Kühe sind keine Milchmaschinen,“ heißt es in dem 20-sekündigen Video, das das Unternehmen am Wochenende auf Youtube veröffentlicht hat.