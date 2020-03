Nach den NDR-Recherchen : Klaas Heufer-Umlauf wird Journalistenpreis aberkannt

Berlin Nach Fake-Vorwürfen wird Klaas Heufer-Umlauf ein Journalistenpreis aberkannt. Zuvor hatte der NDR aufgedeckt, dass in seiner Show mit Joko Winterscheidt einige Ereignisse gescripted worden seien.

Der Entertainer hatte sich danach in der Show zu den Vorwürfen geäußert und für Fehler um Entschuldigung gebeten. Es gehe in seinen Formaten nicht um klassischen Journalismus, sondern um Unterhaltung. „Vieles, was in Fernsehstudios passiert, und vieles, was in dieser Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zu Recht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, Sie zu unterhalten und abzulenken und das ist auch genau gut so. Trotzdem - und das will ich hier klar und deutlich sagen - sind wir in einzelnen Fällen über dieses Ziel hinausgeschossen.“