Urteil in Brasilien : Netflix muss Jesus-Parodie aus dem Programm nehmen

Urteil in Brasilien

Netflix muss in Brasilien eine Jesus-Parodie aus dem Programm nehmen. Foto: dpa/Alexander Heinl

Rio de Janeiro Eine Parodie über Jesus hat in Brasilien hohe Wellen geschlagen, eine christliche Gruppe hat eine Petition gegen das Weihachtsspecial gestartet. Nun hat sich ein Gericht mit der Satire beschäftigt.

Nach heftigen Protesten in Brasilien soll Netflix eine umstrittene Jesus-Parodie aus dem Programm nehmen. „A Primeira Tentação de Cristo“ (Die erste Versuchung Christi) von der Satire-Gruppe Porta dos Fundos dürfe bis auf Weiteres nicht mehr gezeigt werden, urteilte am Mittwoch (Ortszeit) ein Gericht in Rio de Janeiro. Damit gab es dem Antrag einer christlichen Gruppe auf eine einstweilige Verfügung statt. Es gab zuvor eine Petition der Organisation, die die Ehre von Millionen Gläubigen durch die Ausstrahlung der Sendung verletzt sieht.