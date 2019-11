Auslieferung nach Deutschland : Bonner Anwalt begrüßt Entlassung von Jens Söring

Bonn Nach der überraschenden Entscheidung von US-Behörden, den Deutschen Diplomatensohn Jens Söring aus den USA abzuschieben, hat die Deutsche Botschaft Gespräche mit US-Behörden aufgenommen. Sörings Bonner Anwalt freut sich über dessen Entlassung.

„Unsere Botschaft betreut Söring weiterhin konsularisch und steht bezüglich weiterer Schritte in engem Kontakt mit dem Rechtsanwalt sowie Behörden vor Ort“, hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Söring soll den Angaben zufolge der Einwanderungsbehörde ICE übergeben und mit einem Wiedereinreiseverbot für die USA belegt werden. Wann das passieren wird und ob er nach Deutschland zurückkehrt, ließ das Auswärtige Amt zunächst offen. Einige Medien berichteten, dass Söring in sieben bis zehn Tagen ausreisen werde und bezogen sich auf die Aussage einer deutschen Botschafterin.