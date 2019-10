Hinweise auf Sekte : Isolierte Familie: Österreicher im Ermittler-Fokus

Groningen/Wien Die Ermittlungen im mysteriösen Fall einer jahrelang isoliert lebenden Familie in den Niederlanden konzentrieren sich nun auf den österreichischen Mieter des Bauernhofs.

Der 58-jährige Josef B. steht unter Verdacht der Freiheitsberaubung und bleibt weiter in Haft. Der Haftrichter in Groningen bestätigte am Donnerstag den Haftbefehl und ordnete eine Verlängerung der Untersuchungshaft um zunächst zwei Wochen an. Mit Ausnahme seines Anwalts dürfe er keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.