Interview mit Psychiater Jack Kreutz : „Einen Pädophilen kann man nicht einfach umpolen“

Kreis Kleve Wie lassen sich Pädokriminelle therapieren? Was bereuen sie? Und wie geht man professionell mit ihnen um? Der Kriminalpsychiater Jack Kreutz hat Antworten.

Jack Kreutz: Die Zeichen werden oft nicht ernst genommen: Das Kind nässt wieder ein, schläft nicht mehr durch, und man konstruiert eine Erklärung dafür – auch, weil man sich als Mutter nicht vorstellen kann, dass der Partner sich am eigenen Kind vergreift. Manchmal will man aber auch aus Bequemlichkeit – auch aus materieller Bequemlichkeit – nichts sehen. Um den Ernährer in der Familie noch an Bord zu haben. Das ist gar nicht so selten. Wir haben aber auch oft noch das Bild des Pädophilen, der sich als sabberndes Monster auf Kinder stürzt. In Wahrheit sind es meist die vermeintlich Netten. Die Täter sind in der Lage, Menschen von sich zu überzeugen. Das sieht man auch am Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: Da kommen zwei Männer mit zwei dreijährigen Mädchen in ein Wellness-Bad und mieten ein Séparée, und keiner wird misstrauisch?