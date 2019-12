Nach Vergewaltigung : Indiens Polizei tötet Mordverdächtige - und bekommt Applaus

Neu Delhi Nach großen Demonstrationen für ein hartes Vorgehen gegen mutmaßliche Vergewaltiger in Indien hat die Polizei Verdächtige erschossen. Damit erntet sie viel Zuspruch. Aber Politiker und Menschenrechtler sehen einen gefährlichen Präzedenzfall.

Nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer jungen Frau in Indien sind die vier mutmaßlichen Täter von der Polizei erschossen worden.

Nach diesem Vorfall ließen zahlreiche Menschen Blütenblätter über die Polizisten rieseln, wie auf Bildern zu sehen war. Auch in den sozialen Netzwerken gab es viel Zustimmung für die Beamten. In den vergangenen Tagen waren in mehreren Städten Tausende auf die Straße gegangen und hatten ein hartes Vorgehen gegen die Verdächtigen und mehr Rechte für Frauen gefordert.

In Indien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder gegeben, die auch international Bestürzung auslösten. 2012 war eine Studentin in einem Bus in Neu Delhi während der Fahrt von mehreren Männern vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Dieser Fall hatte in dem Land zu großer Empörung und schärferen Gesetzen geführt.