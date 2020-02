Ärgerlich für Anwohner : In indischer Stadt kommt Alkohol statt Wasser aus dem Hahn

Thrissur/Indien Für die Bewohner eines Häuserblocks im indischen Staat Kerala wurde es bierernst. Aus den Wasserhähnen floss statt Wasser nämlich literweise Alkohol.

Ein Betroffener, Joshy Maliakkal, berichtete dem CNN, dass tags zuvor Arbeiter in der Nähe der Wohnanlage ein Loch gegraben hatten, um dort konfiszierte Alkoholreste aus einem Hotel zu entsorgen. Diese waren seit sechs Jahren abgelaufen. 6000 Liter an Bier, Rum und Brandy seien so insgesamt zusammengekommen. Diese versickerten in der Erde und gelangten so in den Brunnen, aus dem die Bewohner der „Solomon’s Avenue Apartements“ ihr Trinkwasser beziehen.