Monschau und Hohes Venn : In der Eifel gibt es bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Monschau In der Eifel sorgt Schneefall für eine weiße Winterlandschaft. Rund um Monschau und im Hohen Venn sind die Straßenverhältnisse winterlich.

Der Winter hat am Montag ein Intermezzo in der Eifel gegeben. In Monschau und im Bereich des Hohen Venns lagen nach Angaben des Wetterportals Eifelwetter.de stellenweise bis zu zehn Zentimeter Schnee. „Wir haben eine winterliche Bilderbuchlandschaft. Es sieht so aus, dass wir bis Mitternacht noch eine ganze Mütze dazubekommen“, sagte der Gründer des Portals, Bodo Friedrich.