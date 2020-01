Kleinkind von Kommode erschlagen : Ikea zahlt Eltern 41 Millionen Euro

Philadelphia Im Jahr 2017 kam ein Zweijähriger in den USA unter tragischen Umständen ums Leben: Eine Ikea-Kommode war auf den Jungen gestürzt. Nun hat sich das Unternehmen mit dessen Eltern auf einen Vergleich geeinigt.

Rund drei Jahre nach dem Tod eines Kleinkinds durch eine umgestürzte Ikea-Kommode erhalten dessen Eltern vom schwedischen Einrichtungskonzern in einem Vergleich umgerechnet 41 Millionen Euro. Dies teilten die Anwälte der in den USA lebenden Familie Dudek am Montag mit. Sie hatte 2018 bei einem Gericht in Philadelphia Klage gegen Ikea eingereicht.