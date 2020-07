Anwalt rüffelt die Ermittler : Hunderte Zeugenhinweise im Fall Maddie nach „Aktenzeichen XY“

Braunschweig/Wiesbaden Die Hoffnung auf Aufklärung des Falls Maddie bleibt: Nach dem erneuten Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gingen mehr als 800 Hinweise beim BKA ein. Der Anwalt des Verdächtigen rüffelt die Ermittler jedoch.

Am 3. Mai 2007 soll der Verdächtige zu „tatrelevanter“ Zeit in Praia da Luz mit dem Handy telefoniert haben. Die Fahnder sind daher immer noch auf der Suche nach dem Nutzer einer portugiesischen Handynummer, die am Mittwoch in der ZDF-Sendung eingeblendet wurde. BKA-Ermittler Hoppe appellierte an alle Zuschauer, die bis Juni 2007 Kontakt zu portugiesischen Telefonnummern hatten, in ihren alten Handys, Telefonbüchern oder Rechnungen nach der Nummer zu suchen. Auf Nachfrage wollte er sich nicht dazu äußern, ob die vorliegenden Indizien gegen den 43-Jährigen bereits für eine Anklage ausreichen.