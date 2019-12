Abitur mit acht Jahren : Hochbegabter Laurent bricht Studium ab

Amsterdam Mit acht Jahren machte er sein Abitur, mit neun Jahren stand der neunjährige Laurent kurz vor seinem Bachelorabschluss. Nun hat er sein Studium in den Niederlanden abgebrochen.

Die Eltern des belgisch-niederländischen Jungen hätten das entschieden, teilte der Vater Alexander Simons der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Amsterdam mit. Laurent ist hochbegabt und hatte erst im Alter von acht Jahren sein Abitur gemacht. Er stand kurz vor dem Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik in Eindhoven.