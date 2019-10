Hof in den Niederlanden : Hinweise auf Sekte bei jahrelang isolierter Familie

Groningen/Wien Der Pächter des Hofes in den Niederlanden steht unter Verdacht: Hat er die Familie auf dem Hof festgehalten? Die Spurensuche läuft auf Hochtouren. Zeugen berichten über die rätselhafte Familie und eine Sekte.

Der 58-jährige Josef B. steht unter Verdacht der Freiheitsberaubung und bleibt weiter in Haft. Der Haftrichter in Groningen bestätigte am Donnerstag den Haftbefehl und ordnete eine Verlängerung der Untersuchungshaft um zunächst zwei Wochen an. Mit Ausnahme seines Anwalts dürfe er keinerlei Kontakt zur Außenwelt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.