„So etwas wie dich hätte man früher vergast“ : Ermittlungen gegen Lehrer in Hilden

Hilden Ein Lehrer in Hilden bei Düsseldorf soll einem Schüler vor versammelter Klasse gesagt haben: „So etwas wie dich hätte man früher vergast.“ Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Gegen einen Lehrer an einer Hildener Schule wird wegen Beleidigung eines Schülers mit Migrationshintergrund ermittelt. Das hat eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Montag bestätigt. Die Ermittlungen dauerten noch an. Der Lehrer soll zu dem Schüler gesagt haben: „Du hast hier schon mal überhaupt nicht zu grinsen. So etwas wie dich hätte man früher vergast.“