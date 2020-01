Akkus explodierten : Elektro-Auto der Post in Herne abgebrannt

Herne Ein Elektro-Auto der Post in Herne ist in der Nacht zum Donnerstag komplett ausgebrannt. Die Akkus des Fahrzeugs explodierten, Splitter und Funken flogen durch die Luft. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Auf dem Gelände der Hauptpost in Herne ist ein Lieferfahrzeug mit Elektromotor abgebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Bochum am Donnerstag mitteilte. Durch den Brand explodierten in der Nacht zu Donnerstag die Elektroakkus des Lieferfahrzeugs. Es flogen Splitter und Funken durch die Luft.