Eklat in Hamburger Schule : Viertklässler kam mit Hakenkreuz-Emblem zum Fasching

Hamburg In Hamburg ist ein Viertklässler suspendiert worden, nachdem er mit einem selbstgebastelten Hakenkreuz-Emblem zum Schulfasching erschien. Der Junge war in seiner Schule bereits früher durch Nazi-Gesten aufgefallen.

Ein Viertklässler ist in Hamburg mit einem selbstgebastelten Hakenkreuz-Emblem am Oberarm zum Schulfasching gekommen. Der Grundschüler habe das auf Papier gemalte Hakenkreuz auf Anweisung der Lehrerin sofort abnehmen müssen, wie die Hamburger Schulbehörde am Dienstag sagte. Sie habe dem Jungen am Freitag zudem sofort erklärt, warum das nicht gehe. Zunächst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.