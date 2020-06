Coronavirus : Gütersloh: Erste Infizierte nach kirchlicher Veranstaltung

Corona-Test in einer Schule in Gütersloh. Foto: Guido Kirchner/dpa

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Landtag beschäftigt sich mit dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh. Erste Infektionen gab es möglicherweise schon Ende Mai - und zwar nicht im Fleischbetrieb von Tönnies.

Die ersten Welle von Infizierten im Kreis Gütersloh hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ende Mai im Zusammenhang mit einer „kirchlichen Veranstaltung“ gegeben. Das sagte Staatssekretär Edmund Heller in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag.

Nach Recherchen des Portals „t-online.de“ handelte es sich um einen Gottesdienst, der am 17. Mai stattfand. Bei diesem Gottesdienst seien auch Arbeiter eines Tönnies-Konkurrenten dabei gewesen. Ein Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte entsprechende Erkenntnisse. Es seien sowohl Mitarbeiter von Tönnies als auch eines anderen Unternehmens aus der Branche vor Ort gewesen. Auch waren Besucher ohne Bezug zur Fleischindustrie bei dem Gottesdienst.

Nach RKI-Angaben sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Gütersloh innerhalb der vergangenen sieben Tage zuletzt signifikant auf 192,8. Am Dienstag hatte der Wert demnach noch 270,2 betragen. Im benachbarten Kreis Warendorf sank er auf 50,4, am Tag zuvor lag er bei 66,2.