Bonn Günther Krause ist der erste Ex-Bundesminister, der ins RTL-Dschungelcamp einzieht. In einem Interview verriet er jetzt: Bundeskanzlerin Angela Merkel dulde seine Teilnahme an der TV-Show. Anders sehen das einige seiner Parteikollegen der CDU.

Das gab es bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wirklich noch nie: In der neuen Staffel der RTL-Show zieht erstmals ein Ex-Bundesverkehrsminister ins Dschungelcamp. Günther Krause ist der erste Bundespolitiker, der sich auf Ekelprüfungen, Camp-Terror und Feldbetten-Camping im australischen Dschungel einlässt - und das sogar mit dem Segen der Kanzlerin. Denn wie der 66-Jährige in einem Interview erzählte, duldet Angela Merkel die Teilnahme des CDU-Manns. Los geht es für ihn und elf weitere Promis am 10. Januar.

"Angela Merkel duldet meine Dschungelcamp-Teilnahme. Und eine Duldung ist kein Missfallen", sagte Krause in einem RTL-Interview. "Sie hat gesagt, ich muss wissen, ob ich das mache. Auf der einen Seite wird sie es nicht gut finden, dass ich der erste ehemalige Bundesminister bin, der ins Dschungelcamp geht, auf der anderen Seite hat sie Verständnis, dass dieses Format von mir benutzt wird, um Aufklärung zu betreiben." Krause will nach eigener Aussage unter anderem Diskussionen über die Einheit und die Klimapolitik anregen.

Unterstützung bei seinemn Dschungelabenteuer hätte Krause indes am liebsten von der Kanzlerin höchstpersönlich: "Ich würde sie in den Dschungel mitnehmen, wenn sie keine Kanzlerin mehr wäre.“ Sie sei jemand, der weder Luxus braucht, noch große Forderungen habe und mit einem einfachen Leben zurecht komme. „Angela Merkel wäre dschungeltauglich", so Krause.

„Weil ich einiges zu erzählen habe“

Günther Krause war seinerzeit mit Wolfgang Schäuble Verhandlungsführer beim deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Seine Unterschrift steht mit unter dem so wichtigen Dokument. Von 1990 bis 1991 war Krause Bundesminister für besondere Aufgaben und von 1991 bis zu seinem Rücktritt 1993 Bundesminister für Verkehr. Doch warum geht ein solcher Politiker ins RTL-Dschungelcamp? "Weil ich einiges zu erzählen habe", so Krause. "Darunter auch einige Anekdoten aus der Zeit der deutschen Einheit."

Und wer weiß: Vielleicht plaudert er ja auch die eine oder andere Geschichte über Angela Merkel aus. Schließlich ist sie nach seiner Aussage eine gute Bekannte von ihm. "Angela Merkel und ich kennen uns seit 30 Jahren, wir treffen uns auch regelmäßig", sagt Krause. "Wir stehen uns nahe, weil wir viele Jahre gemeinsam gekämpft haben, ehe ich aus einer Reihe von Gründen ausgestiegen bin.

In Regierungskreisen will man die Teilnahme von Günther Krause am Dschungelcamp übrigens bisher nicht kommentieren. Auf die offizielle Anfrage, wie Merkel seine Teilnahme sieht, antwortete die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer jüngst: "Dazu liegen mir keine Informationen vor."

Unverständnis gebe es derweil von vielen seiner Parteikollegen: "Die Mehrheit der CDU-Freunde von mir findet es nicht so gut, weil das ein bisschen anrüchig ist“, sagte Krause. “Die Mehrheit in der CDU denkt eh, der Krause ist ein Verrückter, jetzt macht er auch noch das.“