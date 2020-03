RTL-Sendung : Gottschalk, Jauch und Pocher skypen aus „Quarantäne-WG“

Köln Wohnzimmer statt Fernsehstudio, weiße Wände statt aufwendige Deko: In Zeiten von Corona werden die TV-Sender kreativ. Die „Quarantäne-WG“ mit Gottschalk, Jauch und Pocher wirkt wie eine Videoschalte im Homeoffice.

„Ich hätte ja nie im Leben eine Kamera in mein Wohnzimmer gelassen. Aber es sind verrückte Zeiten“, meinte Gottschalk in seinem Haus in Baden-Baden. Im Hintergrund sind ein Fernseher und Bücherregale zu sehen. „Das ist jetzt nicht der Beginn eines Ausverkaufs der Privatsphäre.“

In der einstündigen Liveshow „Luke, allein zuhaus“ sendet Comedian Luke Mockridge montags bis freitags auf Sat.1 aus einem nachgebauten Wohnzimmer. Am Freitag melden sich Comedians in der Livesendung „Die Sat.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne“ zu Wort. Und Vox startet am Mittwoch mit „Live aus der Forster Straße“. Sänger Mark Forster unterhält sich von seinem Plattenstudio in Berlin aus mit Kollegen wie Sido oder Rita Ora - ebenfalls via Videoschalte.