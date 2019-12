Sechs Tote : Gezielter Angriff auf jüdischen Laden in Jersey City

Gezielter Angriff auf jüdischen Laden in Jersey City

Schwer bewaffnete Polizisten sichern während der stundenlang andauernden Schießerei einen Straßenzug in Jersey City. Foto: Seth Wenig/AP/dpa.

Jersey City Über Stunden erschütterten Schüsse die Straßen von Jersey City bei New York. Am Ende sind sechs Menschen tot. Der Bürgermeister der Stadt geht von einem antisemitischen Angriff aus.

Nach der Schießerei mit sechs Toten bei New York geht der Bürgermeister von Jersey City von einem gezielten Angriff auf einen jüdischen Laden aus.

Bei dem Vorfall am Dienstag in Jersey City starben neben einem Polizisten und den beiden mutmaßlichen Tätern drei Zivilisten, die sich in dem jüdischen Gemischtwarenladen aufgehalten hatten.