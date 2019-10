Neues Förderprogramm : Ministerium will 120 Millionen Euro für Frauenhäuser bereitstellen

Eine junge Frau posiert am in einem Zimmer im Frauenhaus in Niedersachsen. Viele Frauenhäuser in Niedersachsen sind zeitweise voll belegt und können kaum neue Frauen aufnehmen. Foto: picture alliance / Peter Steffen/Peter Steffen

Berlin. 40 Prozent aller Frauen haben seit ihrem 16. Lebensjahr bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Mit den Bundesmitteln sollen die Länder deutlich mehr Einrichtungen bauen, um den Frauen zu helfen.

In Deutschland wird durchschnittlich jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Ehemann, Lebensgefährten oder Ex-Partner getötet, täglich versucht es einer. 40 Prozent aller Frauen haben seit ihrem 16. Lebensjahr bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Um ihnen zu helfen, will das Bundesfamilienministerium ab 2020 für vier Jahre 120 Millionen Euro bereitstellen und Frauenhäuser sowie Beratungsstellen in den Ländern fördern. Das kündigte Ressortchefin Franziska Giffey (SPD) am Montag nach einem Gespräch mit Ländern und Kommunen an.