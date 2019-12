Weitere Vermisste in Australien : Frau nach zwölf Nächten im Outback gefunden

Weitere Vermisste in Australien

Darwin Knapp zwei Wochen harrte eine Frau an einem Wasserloch im australischen Outback aus, bis sie gefunden wurde. Ihre beiden Begleiterinnen hatten aufgemacht, um Hilfe zu holen. Sie werden noch vermisst.

Nach zwölf Nächten im australischen Outback ist eine Frau lebend gefunden worden. Die 52-jährige Tamra McBeath-Riley werde in einem Krankenhaus in Alice Springs wegen Dehydrierung behandelt, sagte Polizeipräsidentin Pauline Vicary. Nach zwei weiteren Frauen, Claire Hockridge und Phu Tran, wurde am Montag noch aus der Luft gesucht.