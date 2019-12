Knapper Luftraum über Deutschland : Flugzeuge kommen sich immer wieder gefährlich nah

Hamburg/Braunschweig Im Luftraum über Deutschland kommen sich Flugzeuge immer wieder gefährlich nah. In den vergangenen vier Jahren hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) über 170 potenziell gefährliche Annäherungen registriert. Auch in Hennef gab es dieses Jahr eine solche Situation.

Flugzeuge kommen sich im Luftraum über Deutschland immer wieder gefährlich nah. In den vergangenen vier Jahren hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig über 170 potenziell gefährliche Annäherungen registriert. Allerdings sei der Anteil schwerer Störungen im Luftverkehr, die Untersuchungen nach sich zögen, „verschwindend gering“, sagte ein BFU-Sprecher am Mittwoch. Insgesamt habe es in dem Zeitraum in 15 Fällen Untersuchungen zu gefährlichen Annäherungen an Flugzeuge mit mehr als 5,7 Tonnen Gewicht gegeben. Zuvor hatte das NDR-Fernsehen in der Sendung „Panorama 3“ darüber berichtet.