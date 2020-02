Eurowings-Maschine : Flugzeug trotz defekten Reifens sicher in Düsseldorf gelandet

Symbolfoto. Foto: Bernd Thissen/Illustration

Düsseldorf Trotz eines Defekts ist eine Eurowings-Maschine am Donnerstagmorgen sicher auf dem Flughafen in Düsseldorf gelandet. Bei dem Flugzeug war beim Start in Leipzig ein Reifen geplatzt.



Ein Regionalflugzeug der Linie Eurowings ist am Donnerstagmorgen trotz eines defekten Reifens sicher in Düsseldorf gelandet. Bei der Maschine mit der Flugnummer EW 9077 sei beim Start in Leipzig einer der vier hinteren Reifen geplatzt, sagte ein Eurowingssprecher.

Die Landung sei dennoch ohne Probleme verlaufen. Die Maschine sei wie geplant an die vorgesehene Parkposition gerollt, sagte ein Flughafensprecher. Zuvor war bei der Feuerwehr vorsorglich ein sogenannter Bereitstellungsalarm ausgelöst worden - Löschfahrzeuge hatten sich auf eine mögliche Notlandung vorbereitet. Dazu sei es zum Glück nicht gekommen, sagte der Flughafensprecher.

(dpa)