Obama nungara : Fleischfressender Wurm breitet sich in Europa aus

Der Wurm namens obama nungara. Foto: dpa

Paris Ein fleischfressender Wurm mit dem Namen Obama nungara breitet sich in Europa aus und bereitet den Forscher einiges Kopfzerbrechen. Sie sehen das ökologische Gleichgewicht in Gefahr.



Es ist der Stoff, aus dem Horrorfilme sind. Der Titel: Die Invasion der Killer-Würmer. Ein fleischfressender Plattwurm breitet sich seit einigen Jahren mit erstaunlicher Geschwindigkeit in Europa aus. Forscher sind zunehmend beunruhigt, doch zur Panik unter der Menschheit besteht in diesem Fall kein Grund. Denn Obama nungara, so der Name des bräunlich-schleimigen Eindringlings, wird maximal zehn Zentimeter lang und seine Leibspeise sind andere Würmer und Schnecken. Genau das kann in den Augen der Wissenschaftler allerdings zum Problem werden. Regenwürmer zum Beispiel haben eine wichtige Rolle bei der Lockerung des Bodens, fehlen sie, könnte das gravierende Folgen für das Ökosystem nach sich ziehen.

Ein französisch-australisches Biologenteam hat nun in mühsamer Kleinarbeit herausgefunden, dass sich Obama nungara bereits in fast ganz Frankreich ausgebreitet hat. Dazu haben tausende Gartenbesitzer an einem Projekt teilgenommen und jeden Wurm-Fund an die Forscher gemeldet. „Es gibt Milliarden dieser Würmer im Land“, sagt Jean-Lou Justine, Zoologe und Professor am Naturkundlichen Museum in Paris. Aber auch in Portugal, Spanien, Belgien oder Großbritannien wurde der gefräßige Räuber gefunden und hinterlässt in der Fauna eine Spur der Verwüstung.

Der Name des Eindringlings setzt sich übrigens aus den Worten der südamerikanischen Tupi-Sprache „Oba“ für Blatt und „Ma“ für Tier zusammen – hat also mit dem ehemaligen US-Präsidenten absolut nichts zu tun. Als gesichert gilt, dass die Würmer aus Südamerika stammen und wahrscheinlich in der Erde zusammen mit Topfpflanzen importiert wurden.

In Europa angekommen, entwickelten die Würmer geradezu menschliche Züge – zumindest was die geographischen Vorlieben angeht. Sie mögen keine große Hitze, Dürre und Kälte, weshalb Obama nungara sehr häufig im gemäßigten Klima der französischen Atlantikküste zu finden ist. Erklären können die Forscher auch, weshalb sich der Eindringlich so schnell ausbreiten kann. Zum einen ist er sehr fruchtbar, zum anderen hat er in Europa keine natürlichen Fressfeinde. Die Schleimer haben ein Arsenal an chemischen Abwehrwaffen, die sie für heimische Vögel oder andere Tiere wie Igel praktisch ungenießbar machen.