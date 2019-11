Zweijährige außer Lebensgefahr : Flasche aus Partyzug: Verursacher spricht von Versehen

Poizisten und Reisende stehen am Freitag neben dem Partyzug, nachdem er in Greven gestoppt wurde. Foto: Günter Benning/dpa.

Kamen Nach den lebensgefährlichen Verletzungen eines Kleinkindes durch eine Glasflasche aus einem Partyzug in Kamen hat sich der Verursacher gestellt. Der 31-Jährige aus Moers bestreitet nach Polizeiangaben von Montag jedoch, die Flasche geworfen zu haben.

Er habe in seiner Vernehmung von einem Versehen gesprochen. Demnach stand die Flasche in einem Zugabteil am Fenster und flog hinaus, als er an einem danebenliegenden Koffer hantierte. Die Ermittler schalteten einen Gutachter ein, um den Ablauf überprüfen zu können.