Ungewöhnliches Naturphänomen : Strand in Finnland mit Hunderten Eis-Eiern bedeckt

Strand in Finnland mit Hunderten Eis-Eiern bedeckt

Helsinki Ein faszinierender Anblick bot sich einem Hobbyfotografen in Finnland: Große Teile eines Strands waren mit eiförmigen Kugeln aus Eis bedeckt. Was steckt dahinter?

Ein Hobbyfotograf hat nach eigenen Angaben an der finnischen Küste westlich von Oulu ein ungewöhnliches Naturphänomen beobachtet. Bei einem Spaziergang an einem Strand auf der Insel Hailuoto fand Risto Mattila eine große Menge eiförmiger Kugeln aus Eis, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte.