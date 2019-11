Rechtsstreit in Kleve : Tod von Filmhuhn Sieglinde ist ein Fall fürs Gericht

Kleve/Weeze Das Filmhuhn Sieglinde hätte wohl noch Karriere gemacht. Aber das Tier wurde von einem Hund totgebissen. Die Eignerin fordert nun vor Gericht Schadenersatz, der Hundebesitzer zweifelt an der Identität des Opfers.

Ute Milosevic will Gerechtigkeit für sich und ihr Huhn Sieglinde. „Es war ein Tier unter tausend, das einfach nur besonders war“, sagte Milosevic: ungewöhnlich zahm, gelehrig, kam in die Ausbildung, erhielt die ersten Rollen beim Film. Es hätte wohl noch eine schöne Karriere werden können, für dieses braune Legehuhn. Wenn da nicht die Sache mit dem Hund gewesen wäre. Sieglinde ist nicht mehr. Das Huhn wurde am 4. Juni 2017 von einem Hund auf dem Hof seiner Besitzerin im niederrheinischen Weeze getötet - so stellt es Milosevic dar.