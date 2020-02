Rechtsstreit um Filmnamen : EU-Gericht: „Fack ju Göhte“ ist nicht vulgär

Brüssel/Luxemburg Der Film „Fack ju Göhte“ spielte Rekordergebnisse ein. Werbeartikel mit dem Filmtitel wurden aber bislang untersagt. Der Grund: zu anstößig. Nun gibt es ein neues Urteil.

Es bestehe die Gefahr, dass Verbraucher daran Anstoß nehmen könnten. Außerdem handele es sich um eine Verballhornung des hoch angesehen Schriftstellers Johann Wolfgang von Goethe als „Göhte“ des deutschen Dichterfürsten. Diese Verbindung dränge sich nämlich auf, da die Komödie ausgerechnet am Münchner Goethe-Gymnasium spielt, hieß es damals beim EUIPO. 2018 stellte sich das Gericht der Europäischen Union, das dem EuGH unterstellt ist, auf die Seite der Markenschützer und bekräftigte die Einwände. Am gestrigen Donnerstag traten nun die Richter des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg auf den Plan. Sie wiesen die Bedenken rundweg ab. Zusammengefasst urteilten sie: Die deutsche (und österreichische) Bevölkerung sei keineswegs so pingelig, wie die Markenschützer vermuten.