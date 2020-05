Diskussion in der ARD : Fernsehkoch greift Virologin bei „Hart aber fair“ an

Fernsehkoch greift Virologin bei „Hart aber fair“ an

Diskussion in der ARD

Bonn Den „Lagerkoller im Lockdown“ hatte sich Frank Plasberg bei „Hart aber Fair“ vorgenommen. Bei einigen seiner Gäste droht der Geduldsfaden offenbar inzwischen abzureißen. Bleibt die Lebensfreude auf der Strecke?

Darum ging’s

Frank Plasberg spürt im Lockdown “zunehmende Anzeichen von Lagerkoller und Gereiztheit”. Von einer berufstätigen Mutter, einer Politikerin, einem Schauspieler, einem Sternekoch und einer Virologin will er wissen, wie die Stimmung im Land ist.

Die Gäste

Der Talkverlauf

Als erste darf Malu Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Verständnis zeigen: “Alle Frustration ist nachvollziehbar”, sagt die SPD-Frau, mahnt aber zu Geduld und verspricht Stufenpläne zur Lockerung. Mit Geduld sind aber nicht alle Gäste Plasbergs bei “Hart aber Fair” am Abend in der ARD gleich gut ausgestattet. “Am Anfang waren wir alle ganz zuversichtlich, das hinzukriegen”, sagt Katrin Bruns, im Homeoffice arbeitende Mutter von drei kleinen Kindern. Inzwischen seien alle voneinander genervt und auch deutlich gereizter. Sie wünscht sich dringlich einen Hoffnungsschimmer und Planungssicherheit. “Wir werden immer ausgelaugter.”

Am Ende seiner Geduld angekommen ist bereits Sternekoch Alexander Herrmann. Der Weg bislang sei fantastisch und überlegt gewesen. Nun aber sei ein Punkt erreicht, an dem sich die Fakten neu darstellten. Er warnt vor „Klippen, über die wir stürzen“ und vor “Fallen, aus denen wir nie wieder rauskommen”. Sein Bereich, die Gastronomie, sei eine “herausragende Branche mit Leistungspersönlichkeiten” zugleich aber “von der Wirtschaftlichkeit her ein fragiles Konstrukt.” Allmählich gehe der Branche die Puste aus. “Das Ganze fühlt sich wie ein unternehmerisches Wachkoma an”, sagt der Koch - aus dem müsse man raus.