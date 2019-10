Bielefeld : Familie verunglückt nach Hochzeit: 16-Jähriger stirbt

Rettungskräfte am Unfallort in Bielfeld. Foto: Christian Mathiesen/dpa.

Bielefeld Trauriges Ende einer Hochzeitsfeier: In Bielefeld kracht ein Familienauto mit sieben Insassen gegen eine Mauer. Ein 16-Jähriger stirbt. Womöglich war Dauerregen Ursache für den Unfall.

Kurz vor dem Unfall waren sie noch zu Gast bei einer Hochzeit, jetzt ist ein Familienmitglied tot: Auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier ist in Bielefeld ein 16-Jähriger bei einem Autounfall gestorben. Der Jugendliche aus Lüdenscheid saß mit seiner Familie in einem Siebensitzer, wie ein Polizeisprecher sagte. Drei weitere Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren sowie drei Erwachsene wurden teils lebensgefährlich verletzt, darunter auch die Eltern des getöteten 16-Jährigen.

Kurz vor Mitternacht sei der Wagen in der Innenstadt von der regennassen Straße abgekommen und frontal in eine Mauer gekracht, so die Polizei. Der Jugendliche starb. Ob er auf dem Beifahrersitz saß, blieb offen.