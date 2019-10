Fall aus Indien : Familie begräbt totes Kind und findet lebendes Baby

Bareilly Nachdem ihre Tochter tot zur Welt gekommen ist, wollte eine Familien in Indien das Kind begraben. Dabei machten sie einem Bericht zufolge eine unglaubliche Entdeckung und reagierten sofort.

Eine Familie in Indien hat ein Grab für ihr tot geborenes Mädchen gegraben – und ist dabei nach Medienberichten auf ein lebendiges Baby gestoßen. Das neugeborene Mädchen lag rund 60 Zentimeter unter der Erde in einem Gefäß aus Ton und atmete noch, wie lokale Medien am Montag berichteten. „Ich dachte zuerst, dass meine Tochter wieder lebt“, sagte der Vater des gestorbenen Kindes der Zeitung „Times of India“. „Ich rief sofort den Krankenwagen, um sicherzugehen, dass es überlebt.“ Seine Tochter war am vergangenen Donnerstag tot zur Welt gekommen.