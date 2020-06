Dreijährige verschwand in Portugal : Mordermittlungen gegen Deutschen im Fall Maddie McCann

Dreijährige verschwand in Portugal

Vor 13 Jahren verschwand Madeleine McCann in Portugal. Foto: picture alliance / dpa

Wiesbaden Vor 13 Jahren gingen die Bilder der vermissten Maddie McCann um die Welt. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter aus Deutschland.

Im Fall der seit 13 Jahren vermissten Madeleine "Maddie" McCann hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Wie das Bundeskriminalamt am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe verbüßt. Die damals dreijährige Maddie McCann war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden.