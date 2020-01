Hof in den Niederlanden : Fall der isolierten Familie kommt vor Gericht

Hof in den Niederlanden

In dem Bauernhof hatte eine Familie jahrelang isoliert gehaust. Foto: dpa/Wilbert Bijzitter

Assen Gut neun Jahre lang lebte eine Familie total isoliert auf einem Hof in den Niederlanden. Der Vater soll seine sechs Kinder festgehalten und misshandelt haben. Noch ist vieles düster an dem bizarren Fall.

Gut drei Monate nach der Entdeckung einer isolierten Familie auf einem holländischen Bauernhof kommt der bizarre Fall nun vor Gericht. Der Niederländer Gerrit Jan van D. (67) soll sechs seiner Kinder rund neun Jahre lang auf dem Hof in Ruinerwold festgehalten und auch misshandelt haben. Er habe auch zwei weitere Kinder, so die Anklage, sexuell missbraucht. Auch ein Österreicher, der 58-jährige Josef B., muss wegen Freiheitsberaubung vor Gericht erscheinen.

Bei der ersten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag in Assen im Nordosten des Landes wird die Anklage zunächst aber nur über den Stand der Ermittlungen informieren. Wann das Hauptverfahren beginnen wird, ist noch unklar.

Im vergangenen Oktober hatte die Polizei die Familie in dem abgelegenen Hof entdeckt. Die Nachricht hatte weit über die niederländischen Grenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Vater und sechs Kinder hatten in Ruinerwold neun Jahre lang völlig isoliert gelebt. Keines der Kinder war jemals bei den Behörden gemeldet worden. Der entscheidende Hinweis kam von dem ältesten Sohn Jan (25). Er hatte sich eines Abends in der Dorfkneipe gemeldet und um Hilfe gebeten. Kurz danach waren der Vater und der Österreicher, der den Hof gemietet hatte, festgenommen worden.