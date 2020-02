Gewinner kommt aus NRW : Eurojackpot geknackt: 90 Millionen Euro gehen nach NRW

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Helsinki/Münster Ein Spieler aus Deutschland ist um 90 Millionen Euro reicher: Zum zweiten Mal nach 2016 wurde hierzulande der maximale Eurojackpot geknackt. Jetzt beginnt das Warten.

Irgendwo in Nordrhein-Westfalen dürfte jemand vor Freude im Dreieck springen: Ein Tipper aus dem Bundesland hat den Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gewonnen.

Mit den richtigen Zahlen hat der Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - damit den bisherigen deutschen Rekordgewinn von 2016 eingestellt, wie Westlotto am späten Freitagabend in Münster mitteilte. Nun stellt sich die Frage: Wo und wann meldet sich der Gewinner?

Die Zahlen 7-16-22-36-44 und die zwei Zusatzzahlen 3 und 4 waren am Abend in Helsinki gezogen worden. „Herzlichen Glückwunsch an den neuen Multi-Millionär“, sagte Andreas Kötter, Geschäftsführer von Westlotto laut Mitteilung. Zusätzlich zum Jackpot gehen laut Westlotto zehn weitere Millionengewinne nach Deutschland.