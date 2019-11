"DiscoverEU"-Programm : EU vergibt weitere 20.000 Gratis-Reisetickets für 18-Jährige

Brüssel Die EU hat eine neue Vergaberunde von 20.000 kostenlosen Reisetickets für 18-Jährige angekündigt. Von April bis Oktober können die jungen Erwachsenen dann bis zu 30 Tage lang durch Europa touren, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte.

Bis zum 28. November sollen Interessierte sich demnach über die Website des bewerben. Bezahlt werden in der Regel Zugreisen, aber auch Reisen mit Bussen und Fähren. Die Kosten für Flugtickets können in Ausnahmefällen übernommen werden, "damit auch junge Menschen, die in abgelegenen Gebieten oder auf Inseln leben, teilnehmen können". Für Unterkunft und Verpflegung müssen die Teilnehmer selbst aufkommen.