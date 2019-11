Fall Claudia Ruf : „Es ist unsere Pflicht“: Ein Dorf sucht einen Mörder

Ein Polizist (r) gibt zu Illustrationszwecken für die Medien eine Speichelprobe im Mordfall Claudia Ruf ab. Zunächst sind etwa 900 Menschen eingeladen, eine Speichelprobe abzugeben. Der DNA-Massentest soll in dem seit 23 Jahre ungeklärten Mordfall an der elfjährigen Claudia aus Grevenbroich den Mörder doch noch enttarnen. Foto: Roland Weihrauch/dpa. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Grevenbroich Die elfjährige Claudia Ruf wurde vor 23 Jahren missbraucht und ermordet. Nach neuen Analysen vermuten Ermittler den Mörder inzwischen in ihrem Heimatdorf. Er soll endlich entlarvt werden. Das Dorf hilft mit.

„Es hätte meine Tochter sein können, sie waren gleich alt“, sagt Horst I.. Der 50-Jährige erinnert sich noch genau an das Verschwinden der elfjährigen Claudia Ruf vor 23 Jahren und an das Entsetzen im Dorf, als bekannt wurde, dass das Mädchen ermordet worden war. „Es war einfach heftig“, sagt der Grevenbroicher. Seine Tochter habe Claudia gekannt - schließlich seien sie im selben Ort groß geworden.

Nun steht Horst I. am Samstagmorgen als einer der ersten vor der Grundschule seines niederrheinischen Heimatortes Hemmerden, der zu Grevenbroich gehört. Er war zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt und soll deshalb eine Speichelprobe abgeben - wie alle Jugendlichen und Männer, die damals in Hemmerden wohnten und zwischen 14 und 70 Jahre alt waren.

Rund 800 Männer, die noch am Ort wohnen, sind in der ersten Runde aufgerufen, ihre DNA testen zu lassen. Rund 480 kamen bereits am Samstag. Die Polizei zeigte sich erfreut über das große Interesse und Engagement der Anwohner. In der vergangenen Woche waren mehr als 100 neue Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall eingegangen.