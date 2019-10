Besetzung steht fest : Erster Trailer zum „Harry Potter“-Theaterstück in Hamburg

Foto: pa/obs/© WARNER BROS. PICTURES Die Geschichte von Harry Potter wird auf der Bühne fortgesetzt.

Hamburg In fünf Monaten startet das „Harry Potter“-Theaterstück in Hamburg. Ein Trailer vermittelt nun erste Eindrücke, was Fans dort erwarten können. Zudem steht die Besetzung fest.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fünf Monate vor der deutschen Erstaufführung des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg steht die Besetzung fest. „Wir haben ganz viele neue Talente für uns entdeckt, die wir so vorher noch nie gesehen haben“, sagte Produzent Maik Klokow der Deutschen Presse-Agentur. Das Ensemble werde aus 35 Schauspielern bestehen. Die Rolle von Harry Potter wird von Markus Schöttl gespielt, die von Hermine Granger übernimmt Jillian Anthony, Sebastian Witt wird auf der Bühne zu Ron Weasley und Sarah Schütz spielt Ginny Potter.

Die Theaterschauspieler haben sich gegen etwa 3000 Bewerber durchgesetzt, wie Klokow weiter sagte. Knapp 1000 Männer und Frauen waren zu den Castings eingeladen worden. Die Hauptdarsteller würden sich am 11. November zum ersten Mal zum gemeinsamen Proben treffen.

Neben der Besetzung ist auch ein erster Trailer veröffentlicht worden. Dieser zeigt nicht nur Szenen aus den bisherigen acht „Harry Potter“-Verfilmungen, sondern gibt auch Einblicke in das Theaterstück.

Lesen Sie auch Theaterpremiere in Hamburg : Harry Potter zaubert bald auch in Deutschland

Für das berühmte Theaterstück wird das Mehr!-Theater am Hamburger Großmarkt komplett umgebaut. Das Theaterstück von J. K. Rowling spielt 19 Jahre nach dem letzten regulären Buch. Die Geschichte, die die Harry-Potter-Schöpferin gemeinsam mit Autor Jack Thorne und Regisseur John Tiffany verfasst und umgesetzt hatte, war im Sommer 2016 am Londoner West End uraufgeführt worden. In Hamburg ist erstmals eine nicht-englischsprachige Version zu sehen.

(dpa)