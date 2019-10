Universität Hamburg : Erneut Vorlesung von AfD-Mitbegründer Lucke gestört

AfD-Mitbegründer Bernd Lucke (l) verlässt nach einer Vorlesung an der Universität Hamburg das Gelände. Die Vorlesung Luckes ist erneut gestört worden.

Die Vorlesung von AfD-Mitbegründer und Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke an der Universität Hamburg ist am Mittwoch erneut gestört worden. Etwa 10 bis 15 linke Demonstranten drangen in den Saal ein und skandierten Sprüche wie „Kein Recht auf Nazipropaganda“, wie ein Augenzeuge berichtete. Lucke beendete die Vorlesung, verließ den Saal und fuhr mit einem Wagen davon.