Quiz in der Adventszeit : Erkennen Sie diese Weihnachtslieder in Emojis?

Bonn Drei Dinge, die fest zur Vorweihnachtszeit gehören: Tannennadeln auf dem Teppich, Keksduft in der Luft und ein Dauerohrwurm von „Last Christmas“. Doch welche Songs gibt es neben dem berühmten Klassiker noch? Testen Sie hier ihr Wissen über Weihnachtslieder - dargestellt mit Emojis.

So verbreitet wie das Singen von Weihnachtsliedern im Gottesdienst am Heiligen Abend ist, so fest sind auch Emojis ein Teil beim Schreiben in Messenger-Diensten. Doch wie leicht lassen sich die musikalischen Klassiker mit den bunten Bildchen darstellen? Machen Sie mit bei unserem Quiz: