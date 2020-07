Bergarbeiter eingeschlossen : Erdrutsch in Jade-Bergwerk: Mindestens 126 Tote in Myanmar

Erdrutsch in Jade-Bergwerk: Mindestens 126 Tote in Myanmar

In der Region Hpakant gibt es viele Jade-Minen, die wenig reguliert werden. Arbeiter schuften mancherorts unter lebensgefährlichen Bedingungen. Es kommt auch immer wieder zu Unfällen mit Toten. Foto: Feuerwehr Myanmar/dpa

Naypyidaw Myanmar ist einer der weltweit größten Lieferanten für Jadesteine. Die Arbeitsbedingungen in den Minen sind mancherorts lebensgefährlich, dramatische Unfälle keine Seltenheit.

Bei einem Erdrutsch in einer Jade-Mine in Myanmar sind mindestens 126 Arbeiter gestorben. Weitere seien nach dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) unter dem Schlamm begraben worden, teilte die Feuerwehr des Landes mit.