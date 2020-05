Explosion bei Löscharbeiten : Elf Feuerwehrleute bei Großfeuer in Los Angeles verletzt

Elf Feuerwehrleute bei Großfeuer in Los Angeles verletzt

Beim Löschen eines Großbrandes in Los Angeles sind am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Feuerwehrleute verletzt worden. Foto: Stefanie Dazio/AP/dpa

Los Angeles Eine heftige Explosion erschüttert Los Angeles. Sogar Schutzhelme von Einsatzkräften schmelzen, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Kameraden werden verletzt.

Beim Löschen eines Großbrandes in Los Angeles sind am Samstagabend (Ortszeit) elf Feuerwehrleute teilweise schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Behörden hatten die Flammen in der Innenstadt der Westküstenmetropole auch auf mehrere Gebäude übergegriffen. Lokale Medien berichteten über dichte Rauchwolken an dem Brandort in einem Geschäftsviertel.