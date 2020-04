Leben in Corona-Zeiten : Einkaufen als neues Ausgehen

Leben in Corona-Zeiten

Berlin In der Corona-Krise hat sich der Alltag schnell verändert. Viel Liebgewonnenes ist weg - oder zumindest sehr anders. Da könnte eine neue Sichtweise helfen klarzukommen. Eine Trend-Übersicht.

So manche Maßstäbe haben sich in Zeiten mit Ausgangsbeschränkungen, Reiseverboten und vielen geschlossenen Restaurants und Geschäften verschoben. Pflegerinnen und Pfleger und Supermarktmitarbeiter sind die neuen Helden. Sie erfahren plötzlich mehr Anerkennung - nur mit der Bezahlung hapert es noch.

Viele Dinge im Leben bekommen eine neue Bedeutung und sind Ersatz für das, was früher - also vor ein paar Wochen noch - normal erschien.

EINKAUFEN IST DAS NEUE AUSGEHEN: Was ziehe ich an? Und: Hab ich die Haare schön? Die Fragen stellten sich einst beim Besuch im Restaurant oder Theater, nun ist dafür bei vielen nur das Einkaufengehen übrig. Immerhin dürfen in der kommenden Woche noch mehr Geschäfte öffnen.